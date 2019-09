Facebook

Seit Jahren wartet das Hotel Wörthersee auf eine Sanierung © Markus Traussnig

Für den Um- und Ausbau des Hotels Wörthersee in der Klagenfurter Ostbucht gibt es grünes Licht. Nun liegt die Baubewilligung vor, wie aufmerksame Leser dem Amtsblatt. Ob die MW Hotel Wörthersee GmbH die Bauarbeiten heuer noch in Angriff nimmt, ist in der Stadt noch nicht bekannt. „Grundsätzlich gilt die Baubewilligung zwei Jahre lang“, sagt Karin Zarikian, Leiterin der Bau- und Gewerbebehörde der Stadt Klagenfurt. Aktuell liege der Behörde vom Bauträger noch keine Meldung über den Baustart vor.