Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mitinitiator Herbert Waldner begrüßte Patrick Knapp-Schwarzenegger © KK

Wieder gab es prominente Unterstützung für das Wald-Projekt im Wörtherseestadion. Der Neffe von Arnold Schwarzenegger, der Anwalt Patrick Knapp-Schwarzenegger, hat am Freitag das Kunstprojekt „For Forest“ besucht. Mitinitiator Herbert Waldner begrüßte Patrick Knapp-Schwarzenegger. Das Projekt "For Forest" kannte er bisher von Fotos, erzählte der interessierte Gast. Patrick Schwarzenegger lebt als Rechtsanwalt in Los Angeles. Wie so viele in der Schwarzenegger-Familie setzt er sich für mehr Umweltbewusstsein ein.