Barbara Schusteritsch zieht mit einem Pop-Up-Store ihres Labels „Bobs“ in den Barber Shop von Johann Gaser ein © Cik

Nur“ als Barbier hat sich Johann Glaser nie verstanden. „Ich bin Friseur der alten Schule und eine Frisur ist immer auch Mode“, sagt jener Mann, der als erster einen Barber Shop in Klagenfurt eröffnete. Ab Mitte Oktober bietet er in eben diesem Geschäftslokal am Beginn der St. Veiter Straße aber nicht mehr nur modische Haarschnitte, sondern auch wirklich Bekleidung an. Und die stammt von einem der innovativsten Label Österreichs.