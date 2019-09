Die Tage der Alpen-Adria Küche verwandeln Klagenfurt bis 29. September in ein Feinschmecker-Paradies.

44 Produzenten gastieren am Alten Platz © Gert Eggenberger

Ein Stückchen handgeschöpfte Lucifer-Schokolade aus dem slowenischen Velenje, Ziegenkäse oder lieber Vulcano-Schinken aus der Steiermark? Die Liste der kulinarischen Versuchungen am Alten Platz in Klagenfurt ist lang. Denn am Freitag wurden die Tage der Alpen-Adria Küche eröffnet. Sie werden heuer zum zweiten Mal vom Tourismusverband Klagenfurt veranstaltet und haben im Vorjahr 13.000 Besucher angezogen.