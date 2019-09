Am Donnerstag sollen mehrere Rinder im Stall eines landwirtschaftlichen Anwesens verendet sein. Laut Informationen aus der Bevölkerung sollen die Tiere seit Jahren in einem schlechten Zustand sein.

Der Landwirt soll rund 25 Rinder auf dem Hof halten (Sujetbild) © Jürgen Fuchs

Ein besorgter Maria Saaler wandte sich am Freitag an die Kleine Zeitung. Auf einem Hof in der Gemeinde sollen seit Jahren Rinder vernachlässigt werden. Dies soll der Behörde bereits bekannt sein. Das Anwesen soll auch bereits mehrmals kontrolliert worden sein. Nun soll sich die Lage zugespitzt haben. „Am Donnerstag sind fünf Rinder im Stall verendet“, sagt der Mann. Um die 25 Rinder soll der Landwirt auf dem Hof halten. Vonseiten der zuständigen Bezirkshauptmannschaft gab es am Freitag keine Informationen. Die Tiere würden immer wieder ausreißen, das war die einzige Information, die durchsickerte.