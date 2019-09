Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am 1. September landete ein Auto im Garten der Familie Miesenböck © KK

„Wir hätten alle tot sein können. Wir haben nicht einen Schutzengel gehabt, sondern eine ganze Armee.“ So kommentierte Udo Miesenböck, was sich am 1. September in seinem Garten abspielte. Ein Auto kam von der nahen Timenitzer Landesstraße ab, durchstieß die Hecke seines Grundstückes, rammte einen Aufstellpool und schlitterte weiter in den Nachbargarten. Miesenböcks Schwiegertochter und Enkelkind wurden dabei leicht verletzt. Wenn nicht gehandelt werde, stelle er eine Betonmauer auf, um seine Familie zu schützen, kündigte Miesenböck an.



So weit muss es jetzt nicht kommen. Am Mittwoch gab es die finale Besprechung, gestern bereits wurde die 800 Meter lange Leitschiene errichtet. „Die Kosten von 65.000 Euro zahlt das Straßenbaureferat des Landes“, sagt Verkehrsreferent Martin Gruber (ÖVP). Und er kündigt weitere Schritte wie großformatige Verkehrszeichen und eine Verlegung des Ortshinweisschilds an. Magdalensbergs Bürgermeister Andreas Scherwitzl (SPÖ) ist zufrieden, wenngleich er zusätzlich zur Leitschiene auch eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 km/h gefordert hatte. „Aus rechtlichen Gründen ist diese an dieser Stelle nicht möglich, da in beide Richtungen Sichtweiten von 110 Metern gegeben sind“, sagt Gruber.



Eine 800 Meter lange Leitschiene schützt nun die Anrainer Foto © Scherwitzl

Kommentar Manchmal wird auch schnell geholfen Seine persönliche Amtsschimmel-Episode hat jeder in petto: Sie handeln von unbearbeiteten Anträgen und Warteschlangen in Ämtern. An dieser Stelle wird nun aber vom Galopp des Amtsschimmels berichtet. Am 1. September krachte ein Auto in einem Garten in der Gemeinde Magdalensberg. Nach der Freude darüber, dass niemand schwer verletzt oder gar getötet wurde, ging man zur Problemanalyse über. Eine Leitschiene könne helfen, dass so ein Vorfall sich nicht wiederholt und sich die Menschen sich in ihrem eigenen Garten wieder fühlen. Statt Anträge und Anbote im Kreis zu schicken, wurde die Leitschiene am Tag nach der Beschlussfassung errichtet. Das ist gut für die Betroffenen und für das Image von Politik und Verwaltung – denn Volker Bidmon als führender Beamter und Martin Gruber als Landesrat haben gezeigt, dass wie rasch geholfen werden kann.