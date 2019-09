Facebook

Isabell Seehase, Luka Podlipnig und ihr Lehrer Niko Ottowitz © Fantur

Bereits zum 17. Mal wurde in diesem Jahr der Internationale Kinder- und Jugendbuchwettbewerb in Schwanenstadt in Oberösterreich ausgeschrieben. Mit Luka Podlipnig, er lieferte den Text, und Isabell Seehase als Illustratorin können sich zwei Schüler des Slowenischen Gymnasiums in Klagenfurt über den ersten Preis in der Kategorie „Gymnasium, Berufsbildende Schulen“ freuen. Ihr dreisprachiges Buch „Misin svet – Mäuschens Welt – Il mondo della topolina“ handelt von einem Mäuschen das aus der behüteten Familienhöhle in eine unbekannte Welt kommt. Dabei lernt es eine herbe, schöne und wunderbare Welt kennen und Tiere, die aber nicht alle freundlich sind.