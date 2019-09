Zwischen 10 und 14 Uhr gibt es den Raderlebnistag in der Klagenfurter Innenstadt.

Die Aktion "Ring frei" soll Bewusstsein für den Radverkehr schaffen © Weichselbraun

Klagenfurt will sich zur Rad-Stadt entwickeln – mit eigenen Fahrradspuren, Vorfahrt für Radler bei Ampeln und der Öffnung von Einbahnstraßen. Am Freitag dem 20. September geht man noch einen Schritt weiter: Da werden im Rahmen der Aktion „Ring frei“ die Autos aus einem Teil der Innenstadt ausgesperrt. Zwischen 10 und 14 Uhr sind die Burggasse, Teile der Ursulinengasse, der Theatergasse, Teile der St. Veiter Straße und des St. Veiter Rings sowie der Getreidegasse und der Bahnhofstraße für den motorisierten Verkehr gesperrt. Zugleich kann man E-Bikes und die mietbaren Next-Bikes testen. Bei mehreren Buslinien kommt es in dieser Zeit zu Verzögerungen.