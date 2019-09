Facebook

Ein Hochdruckgebiet bestimmt am Freitag weitgehend das Wetter in unserem Land. Dabei sind zu Tagesbeginn aber auch ein paar Nebel- oder Hochnebelfelder möglich. Sollte es diese geben, dann dürften sie sich zumeist am Vormittag wieder auflösen können. Außerhalb davon ist es sehr sonnig und nur gelegentlich mischen auch ein paar hochliegende Federwolken mit. "Deshalb eignet sich der Freitag für eine Vielzahl an Freizeitbetätigungen im Freien und man kann zum Beispiel auch eine längere Wanderung in den Bergen planen", empfiehlt Reinhard Prugger, Wetterfachmann beim privaten Wetterdienst meteo experts. Die Temperaturen sind tagsüber angenehm und erreichen in den Nachmittagsstunden zum Beispiel in St. Jakob im Rosental Werte um 18 Grad.