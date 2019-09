Ein 26-jähriger Kroate wurde am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt als Beitragstäter eines Drogenrings zu drei Jahren Haft verurteilt, davon eines unbedingt.

Der Mann hatte für zwei Dealer aus Slowenien Drogen gebunkert (Symbolfoto) © animaflora - Fotolia

Ein 26-jähriger Kroate stand am Donnerstag in Klagenfurt vor Gericht. Dem Mann wurde vorgeworfen gemeinsam mit zwei anderen Suchtgifthandel im großen Stil betrieben zu haben. Der Kroate, der Drogen in seiner Wohnung gebunkert hatte, wurde zu drei Jahren Haft verurteilt, eines davon unbedingt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.