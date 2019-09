Facebook

Der Bedarf nach qualifiziertem Pflegepersonal steigt © (c) Ingo Bartussek - stock.adobe.com (Ingo Bartussek)

Bis zum Jahr 2030 wird die Zahl der über 75-Jährigen in Kärnten um 35 Prozent ansteigen. Damit ist auch die Nachfrage nach qualifizierten Mitarbeitern in der Pflege und Betreuung - speziell von älteren Menschen - in den vergangenen Jahren ständig gestiegen. Um auch künftig eine altersgerechte Versorgung bieten zu können, organisiert SeneCura in Kooperation mit dem AMS und der Gesundheits- und Krankenpflegeschule ProPraxis einen gesetzlich anerkannten Lehrgang für die Ausbildung zur Pflegeassistenz in Kärnten. Das Konzept wurde nun in der SeneCura-Residenz in Villach-Warmbad präsentiert.