Damit am Naturdenkmal Kapuzinerinsel vor Maria Wörth wieder Ruhe einkehrt, errichtet man einen Wasserzaun zum Schutz des Schilfgürtels. Politik will über Bootslizenzen reden.

Der Schilfgürtel bei der Kapuzinerinsel wurde in den letzten Jahren massiv verkleinert © Büro Schaar

Würde es nach dem Willen von Naturschutzlandesrätin Sara Schaar (SPÖ) gehen, würde man jetzt schon weitreichendere Schritte setzen. „Wir haben 330 Motorbootslizenzen am Wörthersee und weitere 500 für Elektroboote. Ich war nie ein Freund davon und in Zeiten, in denen alle von Klimaschutz reden, müssen wir auch über diese Zahl sprechen“, sagt die SPÖ-Politikern.