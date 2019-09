Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Andrea Springer wurde als „Unternehmerin des Monats“ ausgezeichnet. © Arneitz/FiW

Ihre Großeltern, ihr Vater und ihre Onkel zählten zu den Pionieren der Reisebranche und prägten über Jahrzehnte hinweg das Reiseverhalten der Kärntner. Heute leitet Andrea Brennacher-Springer aus Klagenfurt den Familienbetrieb „Springer Reisen“ in der dritten Generation – mit 26 Reisebüros in Kärnten und in der Steiermark, einem eigenen Geschäftsreisen-Center, einer Busflotte sowie eigenem Reiseveranstalter.

Nun geht man noch einen Schritt weiter: „Wir glauben, dass die persönliche Beratung, das Um und Auf ist, um unseren Kunden bestmöglichen Urlaub zu organisieren“, sagt Springer, daher schickt sie nun auch an den Wochenenden und abends mobile Reiseberater zu den Kunden. Für den Nachwuchs an Fachkräften sorgt sie selbst: In den vergangenen zehn Jahren hat sie 103 Lehrlinge ausgebildet, im Herbst wird es wieder elf Lehrlinge im Betrieb geben. Für diesen Blick über den Tellerrand und die Risikobereitschaft, Neues auszuprobieren wurde sie nun – nach Entscheid einer Jury – von „Frau in der Wirtschaft Kärnten“ als „Unternehmerin des Monats“ ausgezeichnet.