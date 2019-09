700 Einsatzkräfte üben in den Karawanken den Ernstfall: Ein Flugzeugabsturz auf der Bärentaler Kotschna mit darauffolgendem Waldbrand wird angenommen. Alle Rettungskräfte und Bundesheer nehmen an der Übung teil, die gemeinsam mit Italien und Slowenien durchgeführt wird.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Blick von der Bärentaler Kotschna in Richtung Matschacher Gupf und Bärental © Andreas Kanatschnig

Im Bereich des Bärensattels, direkt an der Grenze von Kärnten zu Slowenien, ist ein Passagierflugzeug abgestürzt. Die Rettungskräfte müssen in das auf 1700 Meter Seehöhe gelegene Gebiet vordringen. Gleichzeitig bricht unweit der Unfallstelle in den ausgedehnten Waldgebieten der Bärentaler Kotschna ein Brand aus. "Airplane Crash Karawanken 2019" heißt diese groß angelegte internationale Übung.