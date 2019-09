Kleine Zeitung +

Ungar als Täter Diebestrio nach mehr als eineinhalb Jahren überführt

Drei Männer haben im Jänner und Februar 2018 in einer Trafik in Velden und in Wolfsberg sowie in einer Firma in Klagenfurt Diebstähle begangen. Jetzt konnten drei ungarische Staatsbürger identifiziert werden.