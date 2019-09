Facebook

Peter Kaiser stärkt Bildungsdirektor Robert Klinglmair den Rücken © LPD/Helge Bauer

In die Diskussion um Probleme, was die Zuteilung von Pädagoginnen und Pädagogen an Kärntens Schulen durch die Bildungsdirektion betrifft, und nach "Chaos-Verwürfen" von Lehrer-Personalvertreter Stefan Sandrieser an die Direktion um Leiter Robert Klinglmair greift nun Bildungsreferent Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) ein.