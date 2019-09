Facebook

Der Weg zur Arbeit war für einige Autofahrer am Mittwochmorgen nicht sehr angenehm. Ausgerechnet im Frühverkehr sind in der Landeshauptstadt eine Reihe von Ampeln ausgefallen. Betroffen waren unter anderem Anlagen am Heiligengeistplatz, am Ring, in der St.Veiter Straße auf Höhe Flughafenstraße, an der Kreuzung Maximilianstraße/Waidmannsdorfer Straße, in der Feldkirchner Straße in der Schleppekurve und in der Völkermarkter Straße.