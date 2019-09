Feueralarm Dienstag am späten Abend in Klagenfurt. Scheiben durch die Hitze geborsten, Wohnung brannte komplett aus. 30-Jährige erlitt schwere Rauchgasvergiftung.

Die Feuerwehren wurden Dienstagabend zu einem Wohnungsbrand nach Annabichl gerufen © FF St. Georgen

Dienstag gegen 22.20 Uhr heulten in der Landeshauptstadt Klagenfurt die Sirenen. Aus bislang unbekannter Ursache brach in einem Mehrparteienhaus im Ortsteil Annabichl in der Wohnung einer 30-jährigen Frau ein schwerer Brand aus.