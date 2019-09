Rodung von Büschen und Bäumen um den Fußballplatz sorgt in Viktring für Unmut. Anrainer und Tennisclub fühlen sich übervorteilt und kämpfen für den Erhalt wenigstens einer Hecke.

Judith Harpf kämpft für den Erhalt dieser Hecke © elisabeth peutz

Sie karren Bäume ins Stadion und vier Kilometer weiter wird alles radikal abgeholzt“, sagt Judith Harpf und zeigt auf den Kahlschlag am Birkengrund und entlang der Polsterteichstraße in Viktring. Nur eine mehr als 50 Meter lange, einige Meter hohe Jasminhecke zwischen Fußballplatz und Tennisplätzen ist übrig. „Und die wollen wir unbedingt behalten, betont Judith Harpf, die für den Tennisclub und die Bewohner mehrerer Wohnblöcke in unmittelbarer Nähe spricht. „Wir brauchen sie als Lärm- und Sichtschutz.“ Die Anrainer seien „veräppelt“ worden, sagt Harpf: „Weil die Infrastruktur des Fußballplatzes verbessert wird, gab es eine Bauverhandlung. Als wir da die Beseitigung der Hecke beeinspruchten, hieß es, darüber werde eigens verhandelt.“ Von dem Termin erfuhren die Anrainer aber nichts, stattdessen begann die Rodung.