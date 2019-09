Thales Weilinger (37) lädt ab 18. September zum „Tanz in den Tag“ und ist im Rahmen von „Pelzverkehr“ in einer Uraufführung zu sehen.

Thales Weilinger in seinem Solo "Sisyphus´Stein" © Privat

"Bewegung ist etwas, das in jedem von uns steckt“, ist Thales Weilinger überzeugt. Im Rahmen des Festivals „Pelzverkehr“ will der Bewegungs- und Tanzpädagoge das auch vermitteln: Ab 18. September lädt der gebürtige Klagenfurter zum „Tanz in den Tag“. Mitmachen kann jeder, egal ob „ein zehnjähriges Mädchen, das sich gerne bewegt, oder ein älteres Pärchen, das immer gerne Tango getanzt hat“, so der 37-Jährige. Gestartet wird mit einem Warm-up, nach einer knappen Stunde soll gemeinsam eine einfache Choreografie getanzt werden. Weilinger würde sich aber auch über eine Gruppe freuen, die einfach „ungehemmt improvisiert“.