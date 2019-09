Fließt Steuergeld in das "For Forest"-Projekt? Die Stadt zahlt zwar die Werbung, windet sich aber um ein klares "Ja".

For Forest in Klagenfurt

Bis 27. Oktober ist die "For Forest"-Installation zu sehen © Weichselbraun

"Die Bürgermeisterin verschleiert öffentliche Ausgaben im Zusammenhang mit For Forest." Diesen schwerwiegenden Vorwurf erheben Vizebürgermeister Wolfgang Germ und Stadtrat Christian Scheider (beide FPÖ) gegenüber Klagenfurts Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ). Konkret geht es um eine einmalige Sonderförderung in der Höhe von 80.000 Euro, die der Tourismus Region Klagenfurt bei der Stadtsenatsitzung am 9. September gewährt wurde, um die „Landeshauptstadt in der Herbstsaison touristisch stärker in Szene zu setzen.“ Die überplanmäßige Ausgabe werde in Werbemaßnahmen für den Stadionwald investiert, sagt Germ.