Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rainhard Fendrich komm 2020 an den Wörthersee © Kleine Zeitung Helmuth Weichselb

Mit der Single "Burn Out" meldet sich Austro-Pop-Superstar Rainhard Fendrich in diesen Tagen aus seiner Schaffenspause zurück - gleichzeitig gibt er auch schon den Termin für sein nächstes Konzert in Kärnten bekannt. Am 19. Juli 2020 wird er der erste Künstler sein, der beim neuen "Wörthersee Open Air" auftritt.