Erhard Schaschl absolvierte eine steile Karriere © Köstinger

In seinen Top-Management-Zeiten ging Erhard Schaschl zum Ausgleich am liebsten der Waldarbeit nach – mit der Motorsäge am Singerberg bei Ferlach. Dort, hoch über dem Rosental, wuchs er als Bergbauern-Bub auf, die Liebe zum Holt hat er sich als Eigentümer großer Wälder bewahrt. Die Ertani Realinvest Gmbh, die sich an acht Lilihill-Projekten Franz Peter Oraschs in Klagenfurt beteiligt hat, hat nicht nur Zinshäuser in Wien im Portfolio, sondern investiert auch in Forste.