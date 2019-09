Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vermutlich eine Bulldogge hat die Frau in den Oberarm gebissen (Sujetbild) © stock.adobe.com/master1305

Am Donnerstag gegen 22 Uhr wurde in Klagenfurt eine 40-jährige Frau in der Nähe ihres Wohnhauses von einem Hund in den linken Oberarm gebissen. Bei dem Hund dürfte es sich um eine Bulldogge gehandelt haben. Die 40-Jährige wurde schwer verletzt. Die Hundehalterin flüchtete von der Stolzstraße in Richtung Flurgasse.

Ein 17-jähriger Bekannter des Opfers verfolgte die Hundehalterin. Diese nötigte ihn, anzuhalten. Sie rief ihm zu, dass er stehen bleiben soll, ansonsten würde sie den Hund auf ihn hetzen. Der Mann drehte daraufhin um und alarmierte die Einsatzkräfte.

Fahndung eingeleitet

Die schwer verletzte Frau wurde nach notärztlicher Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. "Die Frau wird unfallchirurgisch im Klinikum betreut", sagte Kabeg-Sprecherin Kerstin Wrussnig Montagfrüh. Die 40-Jährige befindet sich auf einer normalen Station. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der Hundehalterin im unmittelbaren Bereich verlief bis dato negativ. Sie wird als große schlanke Frau mit blonden Haaren beschrieben. Sie sprach mit ausländischem Akzent. Hinweise sind an die Polizeiinspektion St. Peter erbeten: 059133 2584.