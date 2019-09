Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild: Rasenroboter © (c) Daniel Nimmervoll - stock.adobe.com (Daniel Nimmervoll)

Am Sportplatz in Keutschach waren Vandalen am Werk: Bisher unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 07.30 Uhr, einen Mähroboter. Sie rissen die Kunststoffabdeckung herunter und beschädigten dabei die Verkabelung der Elektronik samt Akkuhalterung. Durch den Vandalenakt entstand der Gemeinde Keutschach ein Schaden von mehreren tausend Euro, welcher durch eine Versicherung gedeckt sein dürfte.