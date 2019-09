Geldwäscherei"Geldesel" in Klagenfurt zu Geldstrafe verurteilt

Facebook

Internetbetrüger haben 23.000 Euro auf ein Konto eingezahlt und dann weiterüberwiesen © HELMUT FOHRINGER

Wegen Geldwäscherei ist am Mittwoch ein 62-jähriger Kärntner am Landesgericht Klagenfurt zu einer Geldstrafe von 3600 Euro verurteilt worden. Der Mann hatte ein Konto eingerichtet, auf das in Folge von Internetbetrügern 23.000 Euro eingezahlt und weiterüberwiesen wurden. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.