Kritisiert wird, dass der Größe von Klagenfurt nicht Rechnung getragen wird © TVB/Martin Steinthaler

Die Begutachtung für das neue Kärntner Raumordnungsgesetz endet am Donnerstag, 12. September. Von verschiedenen Seiten gab es bereits Kritik an dem Entwurf, den Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) Anfang August in die Begutachtung geschickt hat. Nun befasste sich auch der Klagenfurter Stadtsenat mit dem Gesetz, das bereits am 1. Januar 2020 in Kraft treten soll.