Wieder ein Drogentoter?58-Jähriger tot in Wohnung gefunden

Ein Klagenfurter ist möglicherweise der zehnte Drogentote in Kärnten in diesem Jahr. Staatsanwalt hat Obduktion angeordnet. Bei dem Mann wurden Drogenutensilien gefunden.

Der Klagenfurter soll seit Jahren heroinabhängig gewesen sein © Kenishirotie - stock.adobe.com

Vergangenen Freitag wurde ein Mann (58) tot in einer Wohnung im Klagenfurter Stadtteil Waidmannsdorf gefunden. Ein Nachbar hatte in dem Mehrparteienhaus bereits Verwesungsgeruch wahrgenommen und gegen 18 Uhr die Polizei alarmiert. Vermutlich starb der Mann an Suchtgiftmissbrauch.