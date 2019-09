Facebook

Über das Vermögen des Klagenfurter Gas- und Sanitärtechnik-Unternehmens AB Gebäudetechnik wurde am Montag am Landesgericht Klagenfurt ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet. Passiva von rund 504.000 Euro stehen Aktiva in der Höhe von rund 179.000 Euro gegenüber. Vom Sanierungsverfahren sind laut Angaben des Kreditschutzverbandes von 1870 keine Dienstnehmer betroffen. Bisher haben sich 13 Gläubiger gemeldet. Noch bis 30. September können über den KSV1870 Gläubigerforderungen (insolvenz.klagenfurt@ksv.at) eingebracht werden. Der Sanierungsplan sieht eine Quote von 30 Prozent, zahlbar in fünf Raten vor.