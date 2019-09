Facebook

Feuerwehr und Straßenmeisterei waren bei den Bergearbeiten im Einsatz © FF Moosburg

Mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Fahrzeug fuhr ein St. Veiter Sonntagabend auf der Turracher Bundesstraße (B 95) in Moosburg über eine Kreisverkehrsinsel und stieß in der Folge gegen die Straßenleiteinrichtungen. Der durchgeführte Alkotest war positiv. Die Polizisten konnten dem 43-Jährigen den Führerschein allerdings nicht wegnehmen, weil er ihm bereits abgenommen wurde. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Die Rettung brachte ihn in das UKH Klagenfurt.