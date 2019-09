For Forest Eröffnung"Jetzt hat Klagenfurt den Wald - und nicht den Salat"

Facebook

Rund 5000 Menschen kamen zur Eröffnung © Weichselbraun

Die Promi-Dichte war höher als bei jeder anderen Veranstaltung in Kärnten: Ski-Legende Franz Klammer, Landeshauptmann Peter Kaiser, kirchliche Würdenträger und Vertreter des kulturellen Lebens hatten sich zur Eröffnung der "For Forest"-Installation im Wörthersee Stadion versammelt. Doch während es sich im VIP-Bereich schob, blieben die fast 30.000 Sitzplätze des Stadions weitgehend leer. Nur gut 2000 Besucher trotzen zu Beginn den unwirtlichen Temperaturen und sehen sich den "Wald im Stadion" am ersten Tag an. Während der gesamten Eröffnungsfeier waren schließlich gut 5000 Besucher anwesend.