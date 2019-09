For Forest Eröffnung"Jetzt hat Klagenfurt den Wald - und nicht den Salat"

Facebook

Die 30.000 Plätze des Stadions sind nicht wirklich gefüllt © Cik

Die Promi-Dichte ist höher als bei jeder anderen Veranstaltung in Kärnten: Ski-Legende Franz Klammer, Landeshauptmann Peter Kaiser, kirchliche Würdenträger und Vertreter des kulturellen Lebens haben sich zur Eröffnung der "For Forest"-Installation im Wörthersee Stadion versammeld. Doch während es sich im VIP-Bereich schiebt, bleiben die fast 30.000 Sitzplätze des Stadions weitgehend leer. Nur gut 2000 Besucher trotzen den unwirtlichen Temperaturen und sehen sich den "Wald im Stadion" am ersten Tag an.