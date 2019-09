Nach Starkregen Mehrere Straßen in Klagenfurt überflutet

Feuerwehren mussten Samstagabend in der Landeshauptstadt ausrücken. Wasser muss von Fahrbahnen gepumpt werden.

Die FF St. Martin ist in der St. Ruprechter Straße im Einsatz © Lesjak

Kurz nach 19 Uhr heulten in der Landeshauptstadt die Sirenen. Nach den starken Regenfällen von Samstagnachmittag stehen einige Fahrbahnen unter Wasser. Insgesamt sind sechs Feuerwehren, darunter die Berufsfeuerwehr, im Einsatz. Betroffen sind vor allem die Bereiche Welzenegg, St. Ruprecht und Fischl. So war etwa die FF Haidach in der Wurzelgasse im Einsatz. Auch die FF St. Martin wurde alarmiert.