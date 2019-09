Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine eingeschaltete Heizung wäre ein Hit! © Karin & Uwe Annas - Fotolia

Am Sonntag wird der Tiefdruckeinfluss im Tagesverlauf vom Westen stärker und die Temperaturkurve zeigt zudem weiter nach unten. Die Wolken werden bald mehr oder sind schon recht dicht. Zunächst könnte es aber noch zum Teil trocken sein. In der Folge beginnt es zunehmend zu regnen. Sogar Blitz und Donner könnten sich dazugesellen. Die Temperaturen sinken im Tagesverlauf vor allem auf den Bergen weiter und daher fällt später am Tag und in der Nacht zum Montag sogar im Hochgebirge Schnee. "Bergtouren sind am Sonntag voraussichtlich kein Thema, denn die Sicht wird schlechter und es wird zum Teil richtig nass", befürchtet der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen sind herbstlich frisch und erreichen zum Beispiel in Maria Saal nur Werte nahe +14 Grad am Nachmittag.