© Kleine Zeitung/Markus Traussnig

Schwacher Tiefdruckeinfluss und relativ feuchte Luftmassen bescheren uns am Samstag doch eher wechselhaftes Wetter. Dabei hat es die Sonne tagsüber insgesamt doch eher schwer um durchzukommen. Zumeist sind die Wolken den ganzen Tag über dichter und speziell ab dem Nachmittag steigt auch das Regenschauerrisiko an. Ganz ausschließen kann man einen Regenspritzer aber selbst am Vormittag nicht. Dabei ist es relativ kühl und die höchsten Temperaturen bewegen sich rund um Klagenfurt sowie in Villach nahe der 18 Grad Marke. "Freizeitsportler sollten eher nur kleinere Vorhaben wagen, denn das Wetter ist unsicher und vor allem am Nachmittag auch schaueranfälliger", weiß der Meteorologe Reinhard Prugger zu berichten.