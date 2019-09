In Klagenfurt wird heute, Montag, die erste Buslinie im 10-Minuten-Takt gestartet. Einhaltung des Taktes stellt Herausforderung dar. Aber auch sonst gibt es einige Neuerungen.

Für die Linie B (vormals 61) gibt es künftig auf dem Heiligengeistplatz keine Stehzeit mehr © Weichselbraun

Die dringend notwendige Umstrukturierung des städtischen Busnetzes nimmt jetzt Fahrt auf: Die Klagenfurt Mobil GmbH testet ab Montag, 9. September, die erste Buslinie mit einem 10-Minuten Takt. Die neue Linie B (vormals Linie 61) fährt von Welzenegg über den Heiligengeistplatz (Standplatz 3) ohne Umsteigen direkt zum Hauptbahnhof.

„Es werden Befragungen von Anrainer und Kunden durchgeführt werden“, sagt Stadtrat Frank Frey (Grüne), zuständig für den öffentlichen Verkehr. „Verbesserungsvorschläge sind erwünscht. Abfahrtszeiten und Umstiege sind nicht in Stein gemeißelt.“ Die Linie werde evaluiert werden. An der Haltestelle der Linie B auf dem Heiligengeistplatz wird eine größere Echtzeitanzeige installiert. „Künftig soll es überall, wo mehrere Linien zusammenkommen digitale Anzeigen geben“, sagt Gernot Weiss, Leiter der Mobilität der Klagenfurt Mobil. Auf der neuen Linie werden großteils türkis farbige Busse eingesetzt. Eine Herausforderung wird die Einhaltung des Taktes sein. Ist der Bus, aus welchen Gründen auch immer (etwa wegen eines Staus), nicht pünktlich, dann wird über die Leitstelle sofort ein Reservebus angefordert und eingesetzt. Nur so können die Ab- und Anfahrtszeiten pünktlich eingehalten werden. Ein Aufholen von Zeitrückständen, wie es bei längeren Takten möglich ist, ist hier nicht machbar.