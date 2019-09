Facebook

Die Unfalllenkerin durchstieß mit ihren Wagen den Holzzaun des Gartens © Privat

Nach dem gefährlichen Unfall auf der Timenitzer Landesstraße – am Sonntag flog ein Auto in den Garten eines Wohnhauses – setzte Bürgermeister Andreas Scherwitzl (SPÖ) eine erste Maßnahme: Er hat eine Geschwindigkeitsanzeige in diesem Straßenbereich aufstellen lassen. „Das ist leider das einzige, was die Gemeinde tun kann“, sagt er. Er fordert weiterhin die Verordnung eines Tempolimits von 70 km/h. Derzeit sind 100 km/ h erlaubt. Auch eine Leitschiene wäre sinnvoll. „Es muss hier etwas passieren“, sagt Scherwitzl. „Wir müssen als Gemeinde einen Aufschrei setzen. Tut sich nichts, werden wir Protestmaßnahmen setzen.“Die Opferfamilie fordert ebenfalls eine Temporeduktion und überlegt eine Betonmauer zu bauen.