Am Sonntag eröffnet die Installation "For Forest" im Wörthersee Stadion. Doch bereits heute Vormittag gab es einen ersten Blick auf die 299 Bäume am Spielfeld.

Der erste Blick auf den Stadion-Wald © Helmuth Weichselbraun

Nach jahrelangen Vorbereitungsarbeiten wird es jetzt für die Initiatoren von "For Forest" ernst. Am heutigen Donnerstag gab es den ersten Blick auf den Wald im Stadion. Initiator Klaus Littmann, Ideengeber Max Peintner, "For Forest"-Geschäftsführer Herbert Waldner, Sportpark-Geschäftsführer Gert Unterköfler, Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz und Landschaftsarchitekt Enzo Enea berichteten in einer Pressekonferenz im Stadion Einblick in die Genese des Projektes. Mehr als 100 nationale und internationale Journalisten waren mit dabei.