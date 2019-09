2018 wurde die Veteranenversammlung überraschend abgesagt, heuer findet sie am 6. Oktober am Zollfeld statt.

Rund 200 Teilnehmer pilgerten im Jahr 2017 beim letzten Ulrichsbergtreffen auf das Zollfeld – unter anderem zwei führende Neonazis aus Deutschland © KLZ/Markus Traussnig

Es war eine Pause, nicht das Ende: Das umstrittene Ulrichsbergtreffen, das im Vorjahr überraschend abgeblasen wurde, findet heuer wieder statt. „Die Veranstaltung wurde kürzlich angemeldet und wird am 6. Oktober um 11 Uhr beim Herzogstuhl auf dem Zollfeld in Szene gehen“, sagt Helmut Mayer, Leiter des Landesamts für Verfassungsschutz. Es werde „in bescheidenem Rahmen“ über die Bühne gehen. Der Veranstalter rechne mit 100 bis 150 Besuchern und der Verfassungsschutz würde die Versammlung überwachen, so Mayer.