Am Sonntag wird die For Forest Installation im Wörthersee Stadion eröffnet. Die FPÖ protestiert auf originelle Art.

Mit der For Forest-Installation im Wörthersee Stadion hat die FPÖ keine Freude - und tut dies auch seit Monaten kund. Anlässlich der Eröffnung am Sonntag gibt es allerdings keine plumpe Protestaktion. "Wir wollen im Gegenteil eine Aktion setzen, die wirklich etwas gegen den Klimawandel bewirkt - in bescheidenenem Maß, aber jedenfalls wirksamer als For Forest", sagt Klagenfurts Vizebürgermeister Wolfgang Germ (FPÖ).