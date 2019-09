Facebook

"Critical Mass"-Treffpunkt auf dem Neuen Platz. © Fuchs

Ein Jahr ist es her, dass die weltweite Aktion „Critical mass“ Klagenfurt eroberte. Das Prinzip: Einmal im Monat treffen sich Radfahrer am Neuen Platz, um gemeinsam jene Fläche zu erobern, die normalerweise von Autos eingenommen wird. Beim gemeinsamen Fahren durch die Stadt will man auf den Radverkehr aufmerksam machen. „In unserem Stammteam sind wir bereits 50 Leute“, sagt Daniel Wutti, einer der Organisatoren. Der Klagenfurter wünscht sich mehr Sicherheit für Radfahrer. „Immer wieder erlebe ich kritische Situationen“, so Wutti. „Beim Radeln hat man oft das Gefühl, den Autos im Weg zu sein. Wir wünschen uns, dass Rad- und Autofahrer gleichberechtigt sind. Immerhin hat jeder Kilometer, der per Rad zurückgelegt wird, positive Effekte auf die Gesundheit.“