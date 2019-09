Facebook

Der neue Jugendseelsorger Jakob Mokoru leitete das Wolfsberger Jugendzentrum "Avalon" © Zarfl

"Die moderne Jugend entfernt sich von den Institutionen, also auch von der Kirche“, analysiert Jakob Mokoru (35). Aber junge Menschen hätten große Sehnsucht nach Orientierung und Begleitung. Der ehemalige Leiter des Wolfsberger Jugendzentrums „Avalon“ der katholischen Kirche will diese Sehnsucht erfüllen. Dazu wird er in nächster Zeit ausreichend Gelegenheit haben. Denn seit Sonntag fungiert der Ständige Diakon als Jugendseelsorger der Diözese Gurk-Klagenfurt. Er erfüllt als erster Nicht-Priester diese Aufgabe.