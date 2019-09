Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Frau, das Kind und die Lenkerin wurden verletzt. © BFD Klagenfurt

Dramatische Szenen in der Gemeinde Magdalensberg (Bezirk Klagenfurt-Land) am Sonntag: "Ein Auto ist vermutlich in einen Swimmingpool gefahren und es gibt mehrere Verletzte", meldete das Rote Kreuz gegen 17 Uhr. Erste Vermutungen, wonach das Auto in den Pool gestürzt ist, haben sich zum Glück nicht bewahrheitet. Doch das was sich vor Ort abgespielt hat, war dramatisch genug: Eine Autofahrerin kam von der Straße ab, krachte in einen Garten, rammte einen Aufstellpool und schlitterte danach mit ihrem Wagen weiter in den Nachbargarten. Die Lenkerin wurde verletzt.