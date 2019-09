Klaus Littmann im Interview"Da entsteht ein Gesamtkunstwerk mit einer gewissen Dramatik"

"For Forest"-Initiator Klaus Littmann im Gespräch über Klimakrise, Kunst und Kontroversen. Von Joseph Beuys geprägt und mit Karl Valentin im Gepäck setzt er eine Bildidee von Max Peintner um.

Von der Idee über das Modell bis zur Umsetzung war es ein langer Weg für den Schweizer Klaus Littmann © Hannes Pacheiner

Wie sind Sie als Schweizer überhaupt auf dieses Stadion gekommen?

KLAUS LITTMANN: Das war purer Zufall. Ein Künstler, der für die „Lendhauer“ in Klagenfurt ein Projekt gemacht hat, zeigte mir ein Foto von seiner Arbeit mit dem Stadion im Hintergrund. Ich sagte: Was, die haben so ein Stadion? Ich war völlig überrascht.