Bürgermeister Ingo Appe freut sich, dass am Montag mit den Bauarbeiten gestartet werden kann © Markus Traussnig

Seit einer Ewigkeit wünscht sich die Bevölkerung in Ferlach schon einen attraktiven Hauptplatz. Derzeit gibt dieser ein tristes, dunkles Bild ab, auf dem parkende Autos den Vordergrund bilden. Das ändert sich jetzt: Am Montag starten die Arbeiten für die Neugestaltung des Hauptplatzes. 1,6 Millionen Euro werden dafür investiert. Im ersten Schritt werden die zwei alten, großen Bäume gefällt, welche in der Folge durch Platanen ersetzt werden. Die kleineren Bäume werden versetzt. Zusätzlich wird mit der Entfernung der markanten Stiegen begonnen. „Die abgetragenen Granitblöcke und Pflastersteine werden wiederverwendet“, sagt Bürgermeister Ingo Appé. Es werden daraus Sitzbänke für den Hauptplatz hergestellt. Der künftig breitere Platz soll dadurch erstmals zum Verweilen einladen. „Es soll ein grüner und attraktiver Ort sein, an dem man sich gerne aufhält“, sagt der Bürgermeister.