© Fotolia/PhotoArtBC - stock.adobe.com

Der meteorologische Herbst beginnt sehr sommerlich und am Vormittag scheint bei sich langsam abschwächendem Hochdruckeinfluss auch noch die Sonne zumeist länger vom Himmel. Nachmittags entwickeln sich dann aber doch auch wieder ein paar dickere Quellwolken und vereinzelte Regenschauer oder sogar Gewitter dürften bis zum Abend durchaus folgen. Die Luftschichtung wird nämlich immer labiler, weil sich vom Westen her eine Kaltfront heranschleicht. "In der warmen Luft klagen besonders kreislauflabile Personen mit bereits zu niedrigem Blutdruck vermehrt über Kopfschmerzen oder sogar über Schwindelattacken", befürchtet Reinhard Prugger, Meteorologe beim privaten Wetterdienst meteo experts. Die Temperaturen sind noch immer sehr hoch und erreichen am Nachmittag zum Beispiel in Villach Werte nahe 28 Grad.