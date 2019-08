Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fotolia/tinadefortunata - stock.adobe.com (Picasa)

Am Samstag beschert uns schwacher Hochdruckeinfluss noch sehr sommerliche Wetterbedingungen und dabei scheint nach der Auflösung vereinzelter Nebelbänke oder Hochnebelfelder zumeist auch länger die Sonne. Es ist jedoch nicht stabil und in der doch sehr warmen Luftmasse entwickeln sich dann ab dem Nachmittag vor allem über den Bergen auch einige dickere Quellwolken. Diese könnten in der Folge zu einzelnen Regenschauern oder sogar zu Gewittern führen. "Vor allem bei längeren Vorhaben auf den Bergen sollte man deshalb doch vorsichtiger sein und die steigende Gewittergefahr ab dem Nachmittag beachten", bemerkt der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen steigen tagsüber deutlich an und erreichen am Nachmittag zum Beispiel in Maria Saal Werte nahe plus 28 Grad.