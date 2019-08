Kleine Zeitung +

Klagenfurt Serieneinbrecher dank Alarmanlage verhaftet

Die ausgelöste Alarmanlage bei einer Frima am Südring hat in der Nacht auf Mittwoch die Polizei alarmiert. Am Tatort konnte ein Klagenfurter (24) verhaftet werden der im Verdacht steht, ein Serieneinbrecher zu sein.