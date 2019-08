Großeinsatz für 65 Polizistinnen und Polizisten in den letzten drei Tagen. In einer Schwerpunktaktion wurden alle 28 Kärntner Bordelle sowie Pizzerien und Geschäftslokale durchsucht. Es gab zahlreiche Anzeigen.

Der Polizei-Großeinsatz (Symbolfoto) verlief ohne Zwischenfälle © APA/ERWIN SCHERIAU

Ist Kärnten ein Rückzugsort für die organisierte Kriminalität? Dieser Frage widmete sich das Bundeskriminalamt in einer koordinierten Aktion mit dem Landeskriminalamt, der Finanzpolizei, der Fremdenpolizei und dem Verfassungsschutz. In 28 Kärntner Bordellen sowie in Pizzerien, anderen Geschäftslokalen und auch in Privathäusern wurden Razzien durchgeführt.