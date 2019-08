Der Autofreie Tag am Wörthersee, der im Frühjahr wegen schlechter Wetterprognosen zweimal verschoben werden musste, wird am 22. September stattfinden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

Gleich zweimal machte im Frühjahr regnerisches Wetter dem Autofreien Tag am Wörthersee einen Strich durch die Rechnung. Der Termin am 28. April musste wegen schlechter Wetterprognosen abgesagt werden. Doch auch am geplanten Ersatztermin in der Woche darauf, am 5. Mai, war den Veranstaltern das Wetterglück nicht hold. Starkregen und Abkühlung sorgten schon einige Tage vor der Veranstaltung wieder für eine Absage.